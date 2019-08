Ancora grave la bimba colta da infarto a Spiaggiabella. Ricoverata a Bari in prognosi riservata

Critica ancora la situazione in cui versa la bimba di pochi mesi colta da infarto il pomeriggio del 14 agosto nella marina di Spiaggiabella.

La piccola si trovava tra le braccia del papà, quando, tutto a un tratto, ha perso i sensi. Immediata la richiesta di aiuto da parte dei genitori; fortunatamente sul posto erano presenti un medico e un’infermiera in vacanza che, insieme ai bagnini di lido Kalu, le hanno prestato i primi soccorsi.

Provvidenziale la loro presenza che ha salvato la vita alla neonata, immediatamente trasportata presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Giunta presso il nosocomio è stata presa in cura, ma ci si è accorti sin da subito della gravità del caso e così è stata dapprima portata all’aeroporto di Brindisi e da qui trasferita in elicottero a Bari, dove dall’altro ieri si trova in cura.

“Emorragia cerebrale con vasto edema: prognosi riservata, condizioni molto gravi”, questa la situazione clinica con cui è giunta nel capoluogo di regione.

Attualmente la piccola è in rianimazione ed è difficile prevedere quando la prognosi potrà essere sciolta.

Una malformazione congenita, certamente, la causa che ha scatenato il malore e soltanto l’immediato intervento dei soccorsi ha scongiurato il peggio.

La situazione della piccola resta critica, dicevamo, ma il quadro clinico è stabile. La speranza è che possa farcela mettendosi alle spalle quanto accaduto