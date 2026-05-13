Carmiano, torna l’incubo della “banda della marmotta”. Nel mirino la filiale della Bcc

Assalto nella notte in via Cesare Battisti, tre malviventi in fuga su un’autovettura rubata.

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Notte di paura e distruzione a Carmiano, dove la  “banda della marmotta” è tornata a colpire. Nel mirino dei malviventi è finita la filiale della Banca di Credito Cooperativo di Terra d’Otranto situata in via Cesare Battisti. Un assalto  avvenuto intorno alle ore 3:30, che ha lasciato dietro di sé danni strutturali pesantissimi.

Il commando, composto da tre persone con il volto coperto da passamontagna, è giunto sul posto a bordo di una Alfa Romeo Giulietta, presumibilmente di colore rosso, risultata rubata (potrebbe essere quella incendiata e ritrovata alle prime luci dell’alba a Monteroni). Una volta raggiunti gli sportelli, hanno inserito due “marmotte” nelle feritoie dei due bancomat presenti.

L’esplosione ha sradicato i bancomat e devastato l’istituto sia all’interno che all’esterno e secondo le prime rilevazioni, i danni alla struttura superano i 100.000 euro. Nonostante la forza d’urto, le casseforti hanno retto. Un bancomat era già fuori uso, mentre la blindatura del secondo non ha ceduto. La banda è riuscita a recuperare solo poche centinaia di euro fuoriuscite casualmente durante lo scoppio.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti tempestivamente  i Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina, i Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per verificare l’agibilità dell’edificio e metterlo in sicurezza.

I militari hanno già acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della banca. I filmati sono ora al vaglio degli inquirenti per identificare i componenti del commando e verificare eventuali collegamenti con altri assalti simili avvenuti recentemente nel Salento.

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