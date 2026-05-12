Terrore in un supermercato a Salve, rapina a mano armata davanti ai clienti

Un lunedì sera di normalità si è trasformato in pochi istanti in un incubo per i clienti del supermercato Doc di piazza Dante a Salve. Intorno alle ore 20:00, tre malviventi con il volto travisato da passamontagna hanno fatto irruzione nel locale, seminando il panico tra le corsie.

Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo è entrato in azione mentre il supermercato era ancora affollato. Uno dei tre banditi, armato di pistola, ha puntato l’arma contro un cassiere, intimandogli di consegnare l’incasso. Sotto la minaccia, l’impiegato ha ceduto il denaro contenuto nel registratore di cassa, un bottino che si aggira intorno ai 3.000 euro.

Una volta impossessatisi dei contanti, i tre si sono dileguati rapidamente a bordo di una Fiat Punto grigia, risultata successivamente oggetto di furto.

La fuga della banda si è diretta verso la periferia. Poco dopo il colpo, l’auto utilizzata per la rapina è stata intercettata lungo la strada provinciale 73, la via che collega Salve alla frazione di Ruggiano. I malviventi hanno abbandonato il veicolo nelle campagne adiacenti, dandolo alle fiamme.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tricase per domare l’incendio. Durante le operazioni di messa in sicurezza del mezzo, è stata rinvenuta la pistola utilizzata durante l’assalto nel supermercato.

Sull’episodio indagano i Carabinieri della Compagnia di Tricase