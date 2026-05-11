Paura a Nardò, minorenne cade nel Canale Asso dopo un volo di diversi metri

Momenti di profonda apprensione quelli vissuti nella tarda serata di ieri a Nardò, dove un ragazzo minorenne è stato protagonista di un terribile incidente, finendo sul fondo del Canale Asso dopo una caduta di diversi metri.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità giunte sul posto, il giovane sarebbe salito sulla ringhiera che costeggia il canale prima di perdere l’equilibrio – o lasciarsi andare per cause ancora in corso di accertamento – e precipitare nel vuoto.

L’impatto con il suolo cementizio del canale è stato violentissimo. Il minorenne è rimasto rannicchiato sul fondo, impossibilitato a muoversi a causa dei forti dolori riportati, in particolare agli arti inferiori.

L’allarme è scattato immediatamente, attivando la macchina dei soccorsi. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno raggiunto il fondo del canale e tratto in salvo il giovane, utilizzando attrezzature specifiche per il recupero in zone impervie e i Sanitari del 118 che una volta riportato in superficie lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale per gli accertamenti del caso.

Infine sul luogo anche gli agenti di Polizia per effettuare i rilievi e chiarire l’esatta dinamica del gesto.