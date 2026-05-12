L’Università del Salento in lutto, addio alla professoressa Immacolata Tempesta

L’Università del Salento in lutto per la scomparsa della professoressa Immacolata Tempesta, docente ordinario di Sociolinguistica dell’italiano e di Linguistica italiana. Dal 2001 legata al Dipartimento di Studi Umanistici, la professoressa Tempesta ha rappresentato un punto di riferimento imprescindibile per la comunità scientifica, sia a livello nazionale che internazionale.

Studiosa autorevole e stimata, Immacolata Tempesta ha collaborato con le più prestigiose università e centri di ricerca europei. Il suo impegno accademico si è declinato in numerosi ambiti della disciplina, tra cui Sociolinguistica e Dialettologia; Pragmatica dell’italiano ed Educazione linguistica.

Con una produzione scientifica di immenso valore, ha firmato circa 200 pubblicazioni, incluse 12 monografie edite dalle più autorevoli case editrici nazionali e internazionali, lasciando un’eredità intellettuale di grande rilievo per studiosi e studenti.

Oltre all’eccellenza nella ricerca, la professoressa Tempesta si è distinta per il suo costante spirito di servizio verso l’istituzione. Membro attivo della comunità UniSalento, dal 2012 al 2020 ha ricoperto il ruolo di componente del Senato Accademico, distinguendosi per equilibrio e competenza.

È stata inoltre una figura chiave nell’ambito del progetto Giovani Educazione Orientamento, di cui è stata a lungo delegata, dimostrando una particolare sensibilità verso il futuro dei giovani e i percorsi formativi.

Il Rettore dell’Università del Salento ha voluto ricordare con commozione la collega scomparsa: «Con la scomparsa della professoressa Tempesta, l’Università del Salento perde una studiosa rigorosa, una docente appassionata e una figura che ha dedicato la sua vita alla crescita della nostra comunità accademica con generosità, intelligenza e competenza. Alla sua famiglia, ai docenti con cui ha lavorato, agli allievi e alle allieve e a quanti le hanno voluto bene giunga il cordoglio mio personale e dell’intero Ateneo».