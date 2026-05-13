Auto in fiamme all’alba a Monteroni, veicolo distrutto. Indagini in corso

Intervento dei Vigili del Fuoco sulla provinciale per Lecce, giallo sulla proprietà del mezzo ritrovato in una stradina sterrata.

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Risveglio con le sirene per i residenti della zona tra Monteroni e il capoluogo salentino. All’alba di oggi, mercoledì 13 maggio 2026, intorno alle ore 05:30, una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Lecce è dovuta intervenire nel Comune di Monteroni di Lecce a causa di un incendio che ha colpito un’autovettura.

L’allarme è scattato quando alcuni passanti hanno notato le fiamme levarsi da una stradina sterrata situata nei pressi della Strada Provinciale 6, l’arteria stradale che collega Monteroni a Lecce.

Al loro arrivo sul posto, i caschi rossi si sono trovati di fronte a un incendio generalizzato. Nonostante il tempestivo intervento, il rogo aveva già avvolto interamente l’abitacolo e la carrozzeria, rendendo il veicolo una carcassa fumante. Le operazioni di spegnimento e la successiva messa in sicurezza dell’area sono durate circa un’ora.

Al momento, l’autovettura risulta totalmente distrutta e non è stato possibile risalire immediatamente al modello o alla targa, lasciando incerta l’identità del proprietario.

Oltre ai Vigili del Fuoco, sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Surbo e della Stazione di Monteroni di Lecce. I militari hanno avviato i rilievi di competenza per accertare la natura del rogo e verificare se il mezzo risulti oggetto di furto o se sia stato utilizzato per attività illecite prima di essere abbandonato e dato alle fiamme.

Non si esclude alcuna pista.

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