Alla chiusura del locale, barista viene bloccato alla guida da due malviventi che fuggono con l’incasso

Attimi di terrore quelli vissuti dal titolare di un bar ad Arnesano.

In base alla denuncia presentata ai carabinieri della stazione di Monteroni di Lecce, poco dopo la mezzanotte di ieri, un barista ha chiuso il suo locale e si è apprestato a rincasare. Poco dopo la paura.

Alla guida della propria auto, l’uomo è stato bloccato da due malviventi, col volto travisato e armati di pistola.

I malfattori hanno intimato di consegnare l’incasso di 300 euro, per poi fuggire a bordo di un’ Alfa Romeo berlina.

Per fortuna non ci sono state altre conseguenze. I carabinieri stanno indagando per scoprire altri dettagli e risalire ai responsabili.