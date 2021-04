Bollettino Covid, 1.180 casi positivi. La Puglia resta in zona rossa fino a maggio

Dopo aver recuperato terreno, la campagna vaccinale rischia di procedere di nuovo con il freno a mano tirato perché mancano le dosi tant’è che la Regione ha deciso di continuare con le somministrazioni solo alle persone prenotate. «Potremmo vaccinare tutti in un mese e mezzo, ma non abbiamo proiettili quindi centelliniamo i caricatori» ha dichiarato il Governatore Michele Emiliano che ha chiesto al Commissarion Figliuolo di anticipare la consegna delle dosi.

Tutto questo, mentre alcuni dati legati alla pandemia continuano a preoccupare tanto che la Puglia resterà in zona rossa fino al 30 aprile. Se la curva dei contagi mostra segni di discesa, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid in terapia intensiva è salita al 49%, diciannove punti in più del tetto del 30% fissato dal Ministero della Salute.

Nel bollettino epidemiologico di oggi, su 13.376 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 1.180 casi positivi: 267 in provincia di Bari, 159 in provincia di Brindisi, 216 nella provincia BAT, 194 in provincia di Foggia, 128 in provincia di Lecce, 215 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 24 decessi: 10 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 9 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.103.967 test. 166.688 sono i pazienti guariti. 49.799 sono i casi attualmente positivi. Stabili i ricoveri in Ospedale, fermi oggi a 2.153. Ieri erano 2.157.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 221.995 così suddivisi:

85.971 nella Provincia di Bari;

21.705 nella Provincia di Bat;

16.370 nella Provincia di Brindisi;

40.431 nella Provincia di Foggia;

21.627 nella Provincia di Lecce;

34.822 nella Provincia di Taranto;

735 attribuiti a residenti fuori regione;

334 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/0vWLi