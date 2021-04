Bollettino Covid, 1.255 casi positivi in Puglia. 193 in provincia di Lecce

Con 70 morti in sette giorni – “un numero molto pesante che dà il senso del dramma di questa pandemia” come ha dichiarato l’Assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco – la Puglia ha superato i 5mila decessi per complicanze da Covid da quando è scoppiata l’emergenza. A preoccupare è anche il fronte degli Ospedali, ancora in difficoltà.

Secondo l’Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali, Agenas, la percentuale di posti letto occupata da pazienti Covid19 nei reparti di area non critica (malattie infettive, medicina generale e pneumologia) ha superato il 52%, dodici punti in più del limite del 40% fissato dal Ministero della Salute. Così anche in terapia intensiva, dove la percentuale di posti letto occupata è ferma al 42%, sempre 12 punti in più della soglia critica del 30%.

Nel bollettino epidemiologico della Regione di oggi, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del dipartimento promozione della Salute Vito Montinaro, su 15.730 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 1.255 casi positivi. Così divisi: 400 in provincia di Bari, 157 in provincia di Brindisi, 119 nella provincia BAT, 57 in provincia di Foggia, 193 in provincia di Lecce, 323 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 43 decessi: 18 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia BAT, 11 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.948.468 test. 147.829 sono i pazienti guariti. 50.729 sono i casi attualmente positivi. Salgono ancora i ricoveri in Ospedale, fermi oggi a 2.297 contro i 2.240 di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 203.602 così suddivisi:

79.408 nella Provincia di Bari;

19.846 nella Provincia di Bat;

14.831 nella Provincia di Brindisi;

37.416 nella Provincia di Foggia;

19.537 nella Provincia di Lecce;

31.568 nella Provincia di Taranto;

702 attribuiti a residenti fuori regione;

294 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/yXoqs