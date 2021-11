Coronavirus, in Puglia 249 nuovi casi. 47 positivi in provincia di Lecce

La Puglia non ha numeri da quarta ondata, né da zona gialla. Secondo il bollettino epidemiologico che, ogni giorno, conta i tamponi positivi, sono 249 i nuovi casi di Coronavirus registrati nella regione su 22.643 test effettuati nelle ultime 24 ore. La provincia con più contagi è quella di Taranto (83).47 i positivi in provincia di Lecce. 3 i decessi. Il totale delle vittime da quando è scoppiata la pandemia si ferma a 6.878.

Sul fronte degli ospedali, i pazienti ricoverati in area non critica sono passati da 149 a 151. 17 in terapia intensiva, come ieri. Per l’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che sulla base dei dati trasmessi al Ministero della Salute monitora la pressione nei reparti Covid, la percentuale di posti letto occupata in rianimazione è salita al 4%, mentre resta stabile al 5% il tasso di occupazione in malattie infettive, medicina generale e pneumologia.

Leggero aumento degli attuali positivi: i pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 3.948 contro i 3.922 di ventiquattro ore fa. 266.889 le persone guarite.

Questa la mappa dei nuovi casi: