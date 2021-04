Bollettino Covid, 2.044 casi positivi in Puglia. 217 contagi in provincia di Lecce

Dopo il record di contagi scritto nel bollettino epidemiologico della Regione – 2369 casi su 13.293 test, con un rapporto positivi/tamponi che ha sfiorato il 18% – l’assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco e il Governatore Michele Emiliano hanno voluto lanciare un appello ai cittadini per invitarli ad evitare durante le feste di Pasqua quei comportamenti che potrebbero pesare sulla curva dei contagi una volta archiviati i giorni clou. «Evitare di scambiarsi gli auguri di persona», questo il consiglio perché baci, abbracci e strette di mano sono “pericolosi” per la circolazione del virus. Gesti che possono causare una «catastrofe» o una «tragedia» usando le parole del Presidente e dell’epidemiologo.

Nel report di oggi, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del dipartimento promozione della Salute Vito Montinaro, su 14.031 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 2.044 casi . La percentuale positivi/tamponi supera il 14%.

I nuovi casi sono così divisi: 776 in provincia di Bari, 137 in provincia di Brindisi, 194 nella provincia BAT, 336 in provincia di Foggia, 217 in provincia di Lecce, 415 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 34 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 25 decessi: 13 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 7 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.885.180 test. 143.805 sono i pazienti guariti. 48.747 sono i casi attualmente positivi. Salgono a 2.142 i ricoveri in Ospedale. Erano 2.115 ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 197.425 così suddivisi:

77.337 nella Provincia di Bari;

19.269 nella Provincia di Bat;

14.380 nella Provincia di Brindisi;

36.486 nella Provincia di Foggia;

18.642 nella Provincia di Lecce;

30.328 nella Provincia di Taranto;

691 attribuiti a residenti fuori regione;

292 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/rnzWP