Bollettino Covid, 239 nuovi casi in Puglia. 33 positivi in provincia di Lecce

Ricoveri stabili in Puglia. Secondo l’ultimo monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è ferma al 4% in terapia intensiva e al 5% in malattie infettive, medicina generale e pneumologia. Stando ai dati del bollettino epidemiologico, nelle ultime 24 ore diminuiscono i ricoveri in area non critica, passati da 143 a 142. Nessun ingresso in terapia intensiva, dove i pazienti sono passati da 20 a 19.

Sul fronte dei contagi, sono 239 i nuovi casi su 19.418 test giornalieri. Aumentano gli attuali positivi: i pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 3.331 contro i 3.227 di ieri. 2 i decessi. Il totale delle vittime da inizio pandemia si ferma a 6.847.

La provincia con più casi è quella di Taranto con 72 positivi, seguita da quella di Foggia con 52 casi. Questa la mappa dei nuovi casi: