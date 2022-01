Bomba nella notte a Cannole, nel mirino abitazione di un investigatore privato. Si indaga

Le cause che hanno portato al gesto potrebbero essere ricercate nella sua attività professionale, ma in questo momento ogni minimo indizio e suscettibile di ipotesi da parte degli inquirenti, che indagano.

Bomba nella notte a Cannole, nel mirino dei malviventi è finita l’abitazione di un investigatore privato.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le due, quando, ignoti, hanno piazzato un ordigno rudimentale in Via San Giovanni, all’ingresso della casa, dove, in quel momento non erano presenti persone.

Udito il forte boato, immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul luogo sono giunti i militari dell’Arma dei Carabinieri della Stazione locale e della Compagnia di Maglie, che una vola sul posto hanno compiuto tutti i rilievi del caso.

Utile alle indagini potrà essere la visione delle immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

La deflagrazione ha causato danni al portone di ingresso e ha frantumato i vetri di alcune finestre.