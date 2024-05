Bomba nella notte nel centro di Presicce-Acquarica, nel mirino un bar. Si indaga

Tornano nel Salento gli atti intimidatori.

Nella nottata appena trascorsa, infatti, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 4.00, ignoti hanno piazzato e fatto esplodere un ordigno davanti all’entrata di un bar. È accaduto nel pieno centro del comune del Sud Salento, in Piazza Villani, di fronte alla Chiesa Madre.

L’esercizio commerciale, di prossima apertura per un cambio di gestione, era finito nel mirino dei malviventi anche un paio di settimane fa, il 16 maggio. Anche in quel caso era stata piazzata una bomba nello stesso punto, ma non era esplosa.

Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, che hanno domato un principio di incendio causato dalla deflagrazione e, una volta terminate le operazioni di spegnimento, hanno messo in sicurezza la zona.

Sul posto anche gli Artificieri e i militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso e avviato le investigazioni.

Utili alle indagini potrà essere la visione dei filmati di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

L’esercizio commerciale, ha riportato danni alla porta di ingresso e sulla facciata.