Bomba nella notte in Via Bari a Lecce, nel mirino agenzia di security

È stata una notte non proprio tranquilla per i residenti di Via Bari nella Zona 167 A di Lecce.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 24.30, quando, il sonno degli abitanti del quartiere è stato destato da un’improvvisa deflagrazione. Ignoti, infatti, hanno fatto esplodere una bomba carta ai danni dell’ingresso dell’agenzia “Salento Security”, attiva nel fornire servizi di bodyguard e steward.

Immediato è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Squadra Volante, i vigili del Fuoco e il Reparto di Polizia Scientifica della Questura di Lecce che, una volta sul posto hanno provveduto a compiere tutti i rilievi del caso.

Fortunatamente non sono state registrate conseguenze a persone, mentre i danni, in fase di quantificazione, sono circoscritti allo stabile che ospita l’agenzia e, nello specifico, sono state danneggiate le vetrate.

Le indagini sono condotte dagli uomini della Squadra Mobile.