Bomba carta trovata nel cortile di una scuola di Gallipoli, intervengono gli artificieri

Un tranquillo pomeriggio estivo a Gallipoli si è trasformato in una situazione potenzialmente pericolosa, gestita con prontezza e professionalità dai Carabinieri della Stazione locale.

Nella giornata di ieri, durante le operazioni ordinarie di manutenzione del verde all’interno del cortile di un istituto scolastico cittadino, operai specializzati si sono imbattuti in un piccolo oggetto anomalo tra l’erba incolta.

Il manufatto, che sin da subito ha suscitato sospetti per la sua forma e composizione, si è rivelato essere un ordigno artigianale del tipo “bomba carta”, probabilmente risalente ai festeggiamenti di inizio anno.

Grazie alla sospensione estiva delle attività scolastiche, l’area risultava priva di studenti e personale, scongiurando così qualunque immediato pericolo per l’incolumità delle persone. I militari dell’Arma, giunti rapidamente sul posto, hanno immediatamente delimitato l’area e richiesto l’intervento dei colleghi del Nucleo Artificieri Antisabotaggio del Comando Provinciale.

I Carabinieri specialisti, hanno provveduto al recupero in sicurezza dell’ordigno e successivamente a farlo brillare in una cava nella zona di Casarano, come da protocollo.

L’episodio si è concluso senza feriti e senza danni. Le autorità competenti sono state prontamente informate dell’accaduto.