Spettacolo nel canale d’Otranto, un branco di delfini gioca in mare e ‘scorta’ una barca fino alla costa

Non erano per nulla spaventati i delfini che hanno ‘giocato’ con un gruppo di leccesi nelle acque del Canale di Otranto. La loro capacità di interagire con l’uomo è nota, ma mai i fortunati protagonisti di questa storia avrebbero immaginato di ammirare uno spettacolo da togliere il fiato. Un inno alla natura immortalato grazie agli immancabili smartphone.

«Eravamo in mare con il gommone di rientro dalle isole greche – ha commentato uno dei testimoni – quando, al largo di Otranto, si è spalancato ai nostri occhi uno spettacolo incredibile. Un branco di delfini hanno circondato completamente la nostra imbarcazione, come per scortarci. Ci hanno accompagnato quasi giocando con i loro tuffi e piroette fino a sfiorare più volte il natante». Non a caso, sono una delle specie animali più amate da adulti e bambini.

A raccontare l’inaspettato susseguirsi di emozioni è stato lo “Sportello dei Diritti”. Una magia che si sta ripetendo spesso lungo le coste del Salento. L’ultimo avvistamento è avvenuto a maggio, al largo di Torre Sant’Andrea. Anche in quel caso, i delfini avevano giocato, noncuranti della presenza dell’uomo, dando vita ad uno show a cielo aperto.

«Questo ci dovrebbe portare a continuare a tutelare il nostro territorio per continuare a vedere spettacoli incredibili come quello descritto oggi – si legge in una nota a firma del Presidente Giovanni D’Agata, – al contrario, potrebbe essere destinato a sparire progressivamente se a prendere il sopravvento saranno le lobby che negli ultimi anni continuano ad aggredire, senza scrupoli, il nostro stupendo mare».