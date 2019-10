Bruciano rifiuti nella discarica abusiva, due arrestati ed una denuncia a piede libero

Saranno state le fiamme ad attirare l’attenzione o forse la vista del fumo e l’odore acre di materiale plastico bruciato. Ad essere finiti in manette a Neviano sono stati due uomini, arrestati in flagranza di reato per combustione illecita di rifiuti.

Nel corso del servizio perlustrativo, i Carabinieri saranno stati attirati dalle fiamme nell’agro del comune di Neviano, all’altezza di contrada Salomi. Giunti sul posto, hanno individuato i due uomini, un 46enne ed un 43enne, mentre appiccavano le fiamme a del materiale plastico non pericoloso. Il terreno in cui si consumava l’incendio era stato adibito a discarica abusiva, per un totale di 16 metri quadrati.

Il terreno trasformato in discarica abusiva era non era di proprietà dei due malfattori ma di un terzo. Ad occuparsi dell’appezzamento di terreno non era quest’ultimo, ma suo fratello, un uomo di 60 anni che è stato deferito in stato di libertà per discarica abusiva.

I due salentini colti sul fatto sono stati tradotti presso la casa circondariale di Lecce, mentre il terreno è stato sottoposto a sequestro.