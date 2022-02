Ultras minacciarono Walter Lopez e la moglie? La coppia a processo con rito abbreviato per falsa testimonianza

Scelgono l’abbreviato, l’ex calciatore del Lecce, l’urugaiano Walter Lopez e la moglie, Stefania Craciun, accusati di falsa testimonianza in aula durante il processo a carico di due ultras.

In mattinata, dinanzi al gup Alcide Maritati, si è tenuta l’udienza preliminare ed è stata avanzata la richiesta di rito alternativo per i due imputati.

Il processo con rito abbreviato si terrà il 9 giugno. Intanto, nell’udienza odierna, i due ultras del Lecce, Andrea De Mitri, 46enne leccese, conosciuto come “Smith” e Geisson Alberto De Giorgi, 38enne residente a San Cesario, si sono costituiti parte civile con l’avvocato Giuseppe Milli.

Ricordiamo che, il 25 novembre del 2019, il giudice monocratico Stefano Sernia ha assolto “perché il fatto non sussiste” i due ultras accusati di “violenza o minaccia per costringere a commettere un reato in concorso”.

Al termine del processo, il giudice dispose la trasmissione degli atti al pubblico ministero per falsa testimonianza nei confronti di Lopez e della moglie. Entrambi, ascoltati in aula, avevano ribadito le accuse nei confronti degli ultras.

L ’ inchiesta

Le indagini sulla presunta aggressione a Lopez e alla moglie vennero condotte dagli agenti Digos. I fatti risalgono al 19 aprile del 2015. Al termine del match Lecce-Foggia – valevole per il campionato di Lega Pro (girone C) e disputatosi presso lo stadio “Via del Mare” – una decina di supporter si sarebbero appostati dinanzi all’abitazione dell’atleta uruguaiano, attendendone l’arrivo. Qui, mentre Lopez era in compagnia della moglie e dei due figlioli minori, il gruppo gli avrebbe intimato di scendere dall’auto.

Dopodiché la richiesta di diffondere ai giornalisti la notizia secondo cui la Famiglia Tesoro (la vecchia proprietà del Lecce) non corrispondesse regolarmente gli emolumenti dovuti ai singoli tesserati. Circostanza smentita da Lopez che si rifiutò di assecondare la richiesta.

E poi ci sarebbero state le minacce e le intimidazioni del tenore: “Guarda che ti ammazziamo, guarda siamo venuti qua, ti ammazziamo”. Accuse, come detto, “cadute” al termine del processo.

E nei mesi successivi arrivò invece la richiesta di rinvio a giudizio, avanzata dal sostituto procuratore Massimiliano Carducci, nei confronti di Lopez e della moglie.