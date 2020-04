Tragedia a Tricase, il sindaco proclama il lutto cittadino per il piccolo Christian

Una tragedia che ha sconvolto una famiglia e scosso una comunità. In tempi in cui siamo tutti provati da quanto sta accadendo attorno a noi, la notizia della morte del piccolo Christian di soli 8 mesi ha fatto scendere tanto dolore in fondo al cuore.

Il piccolino è morto a causa del morso letale del cane di famiglia e a nulla è valsa la corsa in ospedale.

Una di quelle notizie che mai vorresti sentire, una di quelle tragedie che mai dovrebbero segnare una famiglia, due genitori.

Dopo la disperazione, non rimane che il pianto e il silenzio. La comunità tutta di Tricase si è stretta fin da subito attorno alla famiglie.

Così, nella giornata di oggi 13 aprile, il sindaco del comune salentino, Carlo Chiuri, ha proclamato il lutto cittadino “interpretando i sentimenti della comunità di Tricase, addolorata e scossa da un evento così tragico, e nel desiderio di manifestare l’affetto e la vicinanza nel dolore ai giovani genitori e ai familiari”.

Una decisione “in segno di cordoglio, partecipazione e vicinanza nel dolore ai giovani genitori e alla famiglia del piccolo Christian figlio della comunità di Tricase”.

Un dolore illuminato da un sole quasi beffardo in questo Lunedì dell’Angelo, un sole che forse vuole salutare un nuovo angelo in cielo.