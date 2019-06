Nasconde cocaina in un secchio ma lo scoprono, nei guai un 40enne a Giuggianello

Un altro caso di droga nel Salento, questa volta a Giuggianello. A fare da nascondiglio perfetto per gli oltre 110 grammi di cocaina è stato un secchio. A. G. A. (queste le sue iniziali) è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Sono stati i Carabinieri delle stazioni di Poggiardo e Muro Leccese a beccare l’uomo, nella scorsa serata, verso le 22:00, nel corso di servizio specifico finalizzato al contrasto di reati in materia di stupefacenti.

Nel corso delle operazioni, gli uomini in divisa hanno effettuato una perquisizione dell’abitazione del 40enne, di fatto domiciliato a Muro Leccese, e di un deposito di sua pertinenza situato a Giuggianello.

E proprio nel deposito i militari hanno trovato quello che stavano cercando. L’uomo aveva ben pensato di nascondere i 111,7 grammi di cocaina di suo possesso in un secchio, pensando, sicuramente, che sarebbero passati inosservati a occhi indiscreti. Ma così non è stato.

I Carabinieri hanno, dunque, sequestrato la sostanza stupefacente, presa in carico e debitamente custodita in attesa di essere versata presso l’Ufficio corpi reato.