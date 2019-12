Hanno la casa popolare, ma non le chiavi. Il Sindaco di Campi rassicura le famiglie: “Il 23 la consegna”

Era settembre quando alcune famiglie di Campi salentina in attesa dell’assegnazione delle case popolari avevano deciso di scrivere alla nostra redazione per ‘lamentarsi’ dei tempi, spesso biblici, della burocrazia che impediva loro di entrare in possesso di quelle agognate chiavi che gli avrebbero permesso di cominciare una nuova vita in una casa ‘degna’ e ‘dignitosa’. Tante le preoccupazioni che avevano spinto questi cittadini a chiedere aiuto: l’arrivo dell’inverno e la paura di dover ‘affrontare’ il freddo in abitazioni in cui manca il riscaldamento o in appartamenti non adatti a figli piccoli e anziani, ma anche il ‘triste’ fenomeno degli abusivi, di chi aveva preso possesso degli alloggi assegnati senza averne diritto. «Non hanno nulla da temere» aveva assicurato il Sindaco usando parole molto dure con chi pensa di ‘scavalcare’ la legge.

Sono passati mesi, l’inverno vero e proprio non è ancora arrivato ma solo perché il meteo ha deciso di non seguire il calendario e nulla sembra essere cambiato. O meglio, qualche passo in più è stato fatto: si è proceduto alle assegnazioni e ai contratti. Eppure non basta: mancano le chiavi. Ad un passo dall’ottenere quanto ‘sognato’ qualcosa si è inceppata.

«Ci avevano promesso che tutto si sarebbe risolto a fine ottobre. Poi hanno rimandato al 1 dicembre. E ora al 20 dicembre». Le famiglie non ci stanno, sono arrabbiate e si sentono ‘vittime’ della burocrazia, ma anche della politica. Hanno paura, ancora, di nuovo. «Vi abbiamo scritto perché non vorremmo, dato che ci saranno le elezioni, essere ‘strumentalizzati’. Abbiamo bisogno di una casa per i nostri figli, che sognano un Natale diverso».

A tranquillizzare tutti, come aveva fatto in passato, ci ha pensato il Sindaco di Campi Salentina Alfredo Fina.

«Nessun retroscena che non si possa raccontare come qualche malizioso aveva insinuato. Semplicemente abbiamo risolto l’ennesimo problema sorto e saremo in grado di consegnare gli alloggi lunedì 23 dicembre alle ore 11.30. E non ci saranno ritardi come qualcuno teme. Anzi c’è di più: grazie alla collaborazione con Prefettura e Arca Sud siamo riusciti a fare in modo che gli alloggi avessero anche le caldaie necessarie per il riscaldamento, in maniera tale che i cittadini che hanno già firmato o stanno firmando in queste ore i contratti di locazione, una volta entrati a casa avranno tutti i confort a cui hanno diritto» ha replicato il primo cittadino.