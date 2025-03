A San Foca, scoperta casetta mobile costruita senza autorizzazione. Due denunce

I tentativi di sfruttamento edilizio illegale, a fini turistico-residenziali, sono uno dei principali attentati all’integrità del patrimonio naturalistico e paesaggistico dei litorali salentini. Consapevoli di ciò, i Carabinieri Forestali dei 5 Nuclei a presidio della provincia, coordinati dal Gruppo con sede nel capoluogo, mantengono alta la guardia nel contrasto agli abusi, soprattutto nelle aree naturali protette (parchi e riserve, dello Stato o regionali), nonché in quelle sottoposte a vincolo paesaggistico, inserite nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

Per tale attività, in particolare nell’operazione denominata “Another Brick”, i Forestali si avvalgono spesso delle riprese aeree effettuate dai moderni elicotteri AW169 in dotazione al 6° Nucleo Carabinieri di Bari-Palese. Con tali ricognizioni è più agevole scorgere ipotetici cantieri abusivi nascosti nella vegetazione.

A distanza di una settimana dal precedente intervento, i Carabinieri Forestali del Nucleo di Otranto hanno individuato, in una zona agricola a ridosso di San Foca, l’installazione di una costruzione prefabbricata della superficie di 30 metri quadri di superficie, all’interno di un lotto di 150. La costruzione, potenzialmente amovibile, ma di fatto permanente ed ancorata al suolo, è risultata non giustificata da alcun permesso di costruire, e tantomeno da autorizzazione paesaggistica.

Per i 2 proprietari e committenti delle opere è scattato il deferimento alla Procura della Repubblica di Lecce; sono stati contestati i reati di cui all’ art. 44, comma 1, lett. a), b) e c) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo Unico dell’ Edilizia e dell’ Urbanistica), ed all’ art. 181, comma 1, del Decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – cosiddetto “Codice Urbani”).