Coronavirus, in Puglia i nuovi casi sono 8 (sette nel barese). Meno di 2mila positivi

La Puglia, come il resto d’Italia, ha messo il piede sull’acceleratore della ripartenza. Molte attività riapriranno le saracinesche dopo mesi di chiusura e tante delle restrizioni ‘imposte’ per evitare la diffusione del virus, sono venute meno. Si potranno riabbracciare gli amici, ad esempio. E si potrà uscire senza autocertificazione. La parola d’ordine in questa fase delicata è sicurezza.

«Ora più che mai è importante mantenere alta l’attenzione, utilizzare le mascherine negli ambienti chiusi o quando si sta con altre persone, mantenere il distanziamento sociale, lavarsi spesso le mani» ha scritto il Governatore Michele Emiliano. Bisogna ‘riconquistare’ la normalità senza vanificare gli sforzi fatti, visto che la curva dei contagi continua a scendere. Anche l’ultimo aggiornamento del bollettino epidemiologico conferma il trend dei giorni scorsi.

8 nuovi casi

Nell’ultimo bollettino – scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro – si parla di 866 tamponi eseguiti, con 8 nuovi casi positivi, così suddivisi territorialmente:

– 7 nella Provincia di Bari;

– 0 nella Provincia Bat;

– 0 nella Provincia di Brindisi;

– 1 nella Provincia di Foggia;

– 0 nella Provincia di Lecce;

– 0 nella Provincia di Taranto.

E’ stato registrato un decesso in provincia di Brindisi (i morti in totale sono 471). I nuovi guariti, invece, sono 28, per un totale di 1.920 persone che hanno superato il virus. Il dato degli attuali positivi torna, così, sotto la soglia delle 2mila unità: i malati oggi sono 1.995, 22 in meno rispetto a ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia, quindi, è di 4.386 (su 91.035 test) così divisi:

– 1.442 nella Provincia di Bari;

– 381 nella Provincia di Bat (-1 rispetto al dato comunicato ieri);

– 622 nella Provincia di Brindisi;

– 1.128 nella Provincia di Foggia;

– 508 nella Provincia di Lecce;

– 275 nella Provincia di Taranto;

– 29 attribuiti a residenti fuori regione;

– 1 per il quale è in corso l’attribuzione della relativa provincia.