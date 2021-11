Covid, in Puglia 232 nuovi casi e 8 decessi. 24 positivi in provincia di Lecce

Nonostante l’aumento dei ricoveri registrato nel bollettino epidemiologico di ieri, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid, secondo l’Agenas che monitora la pressione negli Ospedali, resta stabile al 4% in rianimazione e al 5% in malattie infettive, medicina generale e pneumologia. Nelle ultime 24 ore, stando al report della Regione, i pazienti ricoverati in area non critica sono passati da 141 a 142. Diminuiscono i positivi in terapia intensiva, dove i pazienti sono passati da 20 a 16.

Sul fronte dei contagi, sono 232 i casi positivi scoperti su 22.601 test giornalieri. Aumentano gli attuali positivi: i pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 3.134 contro i 3.119 di ieri. 8 decessi. Il totale delle vittime da inizio pandemia si ferma a 6.843.

La provincia con più casi è quella di Taranto con 67 positivi, seguita da quella di Foggia, con 60. I nuovi contagi sono così divisi: