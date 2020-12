Sospensione dell’immunologo Mauro Minelli. Cassazione annulla provvedimento dell’Ordine dei Medici

La Cassazione annulla per la seconda volta, la decisione della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, sulla sospensione del medico immunologo Mauro Minelli, all’epoca in cui era Dirigente Responsabile del Centro IMID-Unit di Campi Salentina.

La Corte di Cassazione (presidente Rosa Maria Di Virgilio) ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati Giuseppe Terragno, Anna Centonze e Dario Buzzelli. Dunque, gli “ermellini” si sono pronunciati favorevolmente nei confronti del dottor Minelli, per la seconda volta, sul provvedimento di sospensione dall’esercizio dell’attività professionale adottato dall’Ordine dei Medici di Lecce.

Dando ragione al ricorrente, la Corte di Cassazione – con la sentenza depositata oggi – ha rilevato infatti un vizio nella composizione della Commissione Centrale composta da due membri che avevano deliberato già la prima decisione oggetto poi di annullamento.

La decisione spetterà ora alla Commissione Centrale che dovrà però esprimersi in una differente composizione al fine di garantire il rispetto del principio di alterità del giudice.

(In copertina, Mauro Minelli)