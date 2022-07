Sesso, aragoste e vino per un posto di lavoro. La ‘caduta’ di Totò Ruggeri

Il nome intorno a cui si snoda tutta l’indagine della Guardia di Finanza di Otranto su posti di lavoro in cambio di favori (e non solo) è quello di Salvatore Ruggeri, per gli amici Totò, personaggio di spicco nella sua Muro Leccese e in tutto il Salento. Rais della politica salentina, ha guidato il centro-moderato nel suo farraginoso evolversi, appoggiando ora il centrodestra ora il centrosinistra a seconda di valutazioni strategiche ed elettorali.

Imprenditore affermato e di grande peso economico, ha raggiunto il culmine della sua carriera politica nella giunta di Michele Emiliano, quando fu chiamato dal governatore barese a sostituire il compianto Totò Negro, che tra l’altro di Ruggeri era cognato. A lui fu affidata la delega al welfare che rimise nelle mani del Presidente della Regione a ottobre 2020. In una lettera accorata (leggi qui), ringraziava Emiliano per la fiducia che gli aveva concesso e condivideva la scelta del Governatore di accorpare le deleghe di sanità e welfare (quella che un tempo si chiamava delega ai servizi sociali) al professor Pier Luigi Lopalco. Davvero strano quello che accadde nelle elezioni del settembre 2020. Mentre il partito di Lorenzo Cesa appoggiava Raffaele Fitto, il competitor di Emiliano, per questioni di carattere personale e in controtendenza con l’UDC, Ruggeri faceva campagna elettorale per l’attuale Governatore, salvo poi dimettersi un mese dopo le elezioni.

Insieme a lui finiscono nei guai anche quei sindaci o ex sindaci (Pendinelli, Cariddi e Renna) considerati l’articolazione politica sul territorio dell’ex senatore di Muro, classe 1950.

Senatore nella XV legislatura e deputato nella XVI è finito ai domiciliari con l’accusa di corruzione, traffico di influenze e falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico.