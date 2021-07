Traffico di droga e due tentati omicidi. Chiusa l’inchiesta “La svolta 2.0”. I nomi dei 40 indagati

Arriva l’avviso di conclusione delle indagini per 40 persone nell’ambito dell’inchiesta “La Svolta 2.0”, che nell’ottobre scorso, ha consentito di smantellare due gruppi criminali attivi nell’area casaranese e legati ad esponenti di spicco della Sacra Corona Unita, attivi nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti e nelle estorsioni. Non solo, poiché, nella contesa per la spartizione dei territori, veniva contestato anche un duplice tentato omicidio.

I nomi

I pubblici ministeri Maria Vallefuoco e Francesca Miglietta hanno notificato l’avviso a: Antonio Bevilacqua, 63 anni; Pietro Bevilacqua, 35enne; Rocco Bevilacqua, 31 anni; Diego Antonio Caputo, 26enne; Paola Caputo, 39 anni; Salvatore Caputo, 44enne; Fabio Antonio Causo, 65 anni; Matteo Cazzato, 30 anni; Rosario Cazzato, 60enne; Stefano Ciurlia, 43enne; Marilena Coluccia, 32 anni; Stefano Cortese, 30 anni; Alessio Cugino, 24 anni; Stefano D’Amilo, 30enne (tutti di Melissano). E ancora, Michael Gaetani, 25enne di Racale; Kristian Kapaklija, 30enne diorigini albanesi e residente a Melissano; Ferdinando Librando, 55 anni di Melissano; Biagio Manni, 53 anni di Melissano; Daniele Manni, 42enne, di Melissano; Luciano Manni, 68 anni di Melissano; Maicol Andrea Manni, 30 anni, di Melissano; Natashia Micaletto, 38enne, di Melissano; Alessia Olivieri, 27enne, di Melissano; Luigi Pacella, 57 anni, di Alliste; Luca Piscopiello, 40enne, di Melissano; Giuliano Pizzi, 60 anni, di Melissano; Gianluca Pizzolante, 46 anni, di Melissano; Christian Ponzetta, 40 anni, di Melissano; Alessio Presicce, 40enne, di Melissano; Luca Rimo, 39enne, di Melissano; Angelo Rizzo, 26 anni di Melissano; Alessia Eva Scarlino, 26ennne, di Melissano; Ottavio Salvatore Scorrano, 36enne, di Alliste; Caterina Spennato, 29enne, di Racale; Beniamino Stamerra, 37enne, di Melissano; Paolo Stefanelli, 40enne, di Ugento; Luca Tarantino, 39enne, di Ugento; Vito Paolo Vacca, 26 anni, di Racale; Gianni Vantaggiato, 51enne, residente ad Asti; Tommasa Isabella Venosa, 41 anni di Melissano. Non solo, poiché Luciano Manni, il figlio Maicol Andrea ed Angelo Rizzo, rispondono anche di tentato omicidio (Daniele Manni verra giudicato separatamente). Il riferimento è all’agguato a colpi di fucile, tra il 18 e il 19 luglio del 2018, verso i compaesani Pietro Bevilacqua e Francesco Fasano.

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati: Stefano Stefanelli, Biagio Palamà, Francesco Fasano, Luca Laterza, Angelo Ninni, Francesco Stella, Salvatore Rollo, Silvio Caroli, Francesca Conte, Mario Ciardo, Mario Coppola, David Alemanno, Ezio Garzia, Domenico Macrì. Gli indagati hanno venti giorni di tempo per chiedere di essere interrogati o per presentare memorie difensive.

Gli arresti

Ricordiamo che nell’ottobre del 2020, furono emessi dal gip Sergio Tosi su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ben 23 provvedimenti cautelari, di cui 8 in carcere e 15 agli arresti domiciliari. L’indagine, condotta dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del comando provinciale in collaborazione con la Compagnia di Casarano, rappresenta l’epilogo dell’attività investigativa che, il 26 luglio 2018, portò a eseguire dieci fermi, a seguito dell’omicidio di Francesco Fasano, avvenuto nelle campagne di Melissano, il 24 luglio del 2018. Per questo fatto di sangue sono stati condannati all’ergastolo Daniele Manni ed Angelo Rizzo dai giudici della Corte d’Assise. Invece, nei mesi scorsi, il gup Cinzia Vergine ha disposto sei assoluzioni al termine del processo con rito abbreviato su di una presunta associazione criminale dedita al traffico di stupefacenti, nelle “piazze” di Melissano e paesi limitrofi.