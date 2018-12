Si torna a sparare in città: colpi di pistola contro una palestra in piazzale Sondrio

È passato poco più di un mese da quanto il “The coffee of the law”, il bar alle spalle del Tribunale di Lecce, finì nel mirino di alcuni malviventi che presero di mira la saracinesca a suon di colpi di pistola. La “calma” è stata interrotta da una nuova intimidazione contro una palestra. Questa volta è toccato al centro Your Gym che si affaccia su piazzale Sondrio, nel quartiere Stadio.

Si torna a sparare

A scoprire il “messaggio”, lasciato probabilmente nel cuore della notte, è stato il titolare all’apertura. Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 8.00, quando il malcapitato si è accorto dei fori sulla serranda, provocati probabilmente da una pistola di piccolo calibro. Uno ha incrinato la vetrata.

Una volta scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati gli uomini della polizia che hanno dato il via alle indagini. Durante un sopralluogo sembra siano state trovate tre ogive.

La palestra non ha sistemi di video-sorveglianza, ma non è escluso che le telecamere installate in zona possano aver immortalato qualche indizio utile a dare un volto e un nome all’autore del gesto che, al momento, sembra incomprensibile.

Nessuna pista sembra essere esclusa.