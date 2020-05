Offese ai commercialisti in televisione? Un salentino querela Roberto Saviano e Fabio Fazio

Un commercialista salentino querela Roberto Saviano e Fabio Fazio. Nel mirino del libero professionista è finito un intervento del noto scrittore, nel corso di una puntata della trasmissione “Che tempo che fa”, andata in onda il 24 maggio.

Il commercialista Stefano De Maglio, 48enne di Porto Cesareo, ha depositato una denuncia-querela presso la Procura di Lecce, attraverso l’avvocato Francesco Vergine.

Nell’atto vengono ricostruiti i fatti “incriminati”. Il commercialista stigmatizza l’intervento televisivo di Roberto Saviano (noto per il libro “Gomorra“) riguardante la criminalità organizzata e in particolare il tema dell’usura e delle aziende in crisi.

Saviano, nello specifico, dichiarava durante “Che tempo fa” che “..ad un certo punto, quando una azienda inizia ad andare in crisi, loro (i criminali) ad esempio avvicinano i commercialisti.. e il commercialista…quella persona di cui ti fidi…spesso ti dice…c’è quella società…c’è quella persona che è interessata..” E poi, asseriva che “quando non è questa strada perché hai la fortuna di avere dei professionisti seri…ci sono moltissime altre strade..le banche! Il consulente…che ti dice di andare in quel posto…piuttosto che in un altro..”.

Stando alle parole dello scrittore, secondo Stefano De Maglio, i commercialisti segnalerebbero alla criminalità organizzata le persone da mettere sotto usura.

Il commercialista salentino nella denuncia si sofferma anche sul presunto comportamento omissivo del conduttore Fabio Fazio. Questi, avrebbe consentito – senza prendere in alcun modo le distanze dalle dichiarazioni dello scrittore – la veicolazione di un pensiero denigratorio di una intera categoria.

Sulle parole di Saviano, occorre ricordare, è intervenuto anche il Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, che in una nota ha affermato che “Sostenere che i commercialisti italiani segnalano alla criminalità le aziende in crisi è quanto di più lesivo della onorabilità di 120mila professionisti economici quotidianamente in campo per la legalità, oltre che al fianco di imprese e cittadini di questo Paese”.