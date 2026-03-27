Crolla un’abitazione a Sanarica, paura in via Caterina de’ Medici per un edificio disabitato

Momenti di apprensione nella tarda serata di ieri, 26 marzo, a Sanarica. Un improvviso cedimento strutturale ha interessato un’abitazione situata in via Caterina de’ Medici, seminando il panico tra i residenti della zona a causa del forte boato.

Si tratta di uno stabile disabitato da tempo, il che ha scongiurato conseguenze drammatiche: il bilancio ufficiale, infatti, non registra fortunatamente alcun ferito. Il crollo ha devastato una parte significativa della struttura, travolgendo elementi murari portanti e diverse porzioni interne dell’edificio.

Immediato l’allarme lanciato dai vicini. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della stazione locale e i tecnici comunali. Dopo un accurato sopralluogo per escludere con certezza la presenza di persone tra le macerie, i caschi rossi hanno proceduto alla messa in sicurezza dell’area.

Al fine di garantire l’incolumità pubblica, l’accesso alle zone immediatamente adiacenti allo stabile è stato interdetto. I tecnici sono al lavoro per valutare la stabilità delle pareti rimaste in piedi e determinare le cause del cedimento, probabilmente riconducibili allo stato di incuria e al deterioramento del tempo.