77 persone covid-positive in provincia di Lecce, sale la curva dei contagi. La Asl “65mila segnalazioni in 14 giorni”

La curva dei contagi in Puglia è tornata a salire. E lo dimostra il numero degli «attuali positivi». Sono 77 le persone in provincia di Lecce che stanno facendo i conti con il Coronavirus secondo l’ultima fotografia del report settimanale della Asl. C’è chi ha da poco “scoperto” di aver contratto il virus – come i ragazzi che hanno capito di avere il Covid-19 una volta tornati a casa da una vacanza all’estero – e chi è lo sapeva già ed aspetta che il tampone risulti negativo.

Come sempre, nell’ultimo aggiornamento della ‘relazione’ a cura del dott. Fabrizio Quarta, Direttore U.O.C. Epidemiologia e Statistica ASL Lecce sono indicati i comuni ‘colorati’ e il numero dei contagi, così come i paesi rimasti sempre bianchi dall’inizio dell’emergenza.

I comuni con i casi di infezione da Covid-19

La conta dei casi di Coronavirus si ferma 10 a Lecce. Sei pazienti covid-positivi a Santa Cesarea e Poggiardo. Cinque a Carpignano Salentino e Casarano. Tra casi a Nardò. Due a Cutrofiano, Maglie e Muro Leccese. Aradeo, Bagnolo Salentino, Caprarica di Lecce, Cursi, Minervino di Lecce, Nociglia, Sanarica, San Cesario di Lecce, Specchia, Squinzano, Trepuzzi, Uggiano la Chiesa e Zollino hanno un solo attualmente positivo.

Sono 41 i cittadini che hanno contratto il virus all’estero.

I 22 Comuni con zero contagi dall’inizio della pandemia

Acquarica del C. – Presicce, Alessano, Andrano, Botrugno, Castrignano de’ Greci, Castro, Corsano, Diso, Giuggianello, Martignano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Ortelle, Palmariggi, Patù, Ruffano, San Cassiano, Seclì, Spongano, Surano, Tiggiano, Tuglie.

65mila segnalazioni in 14 giorni

Ora più che mai, in questa estate scandita dal Coronavirus, è importante compilare il modulo di auto-segnalazione sul sito della Regione. Chi arriva in Puglia da altre regioni o chi torna a casa da una vacanza all’estero ha l’obbligo di comunicarlo. In questo modo si mette nelle mani del Dipartimento di Prevenzione della Asl un’arma importante per spegnere eventuali focolai ed evitare seconde ondate con il lavoro fondamentale di testing-tracing-tracking

Basti pensare ai numeri: solo tra il 23 luglio e il 6 agosto sono stati 65mila i moduli di autosegnalazione inviati al Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce (dall’Italia e dall’estero) su un totale di 120mila moduli pervenuti dall’inizio della pandemia.

Il modulo, scaricabile sul sito della Regione Puglia deve essere compilato e inviato al proprio medico di medicina generale se si è residenti in Puglia o al Dipartimento di Prevenzione della ASL in cui si soggiorna se non si è residenti o se non si ha il medico curante (per la Asl Le la mail è: protocollo.sispnord@ausl.le.it).