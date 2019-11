Abbandona i figli in macchina per andare al disco pub: conferma della condanna per la madre

Conferma della condanna per una madre accusata di avere lasciato i figli in macchina per trascorrere la serata con amici. La Corte di Appello ha inflitto 1 anno, disponendo la sospensione della pena e la non menzione della condanna come in primo grado per una donna del Basso Salento. I giudici hanno, infatti, accolto la richiesta viceprocuratore generale Salvatore Cosentino. L’imputata è difesa dal legale Francesco Galluccio Mezio.

Il marito, per conto dei due bambini ancora minorenni, si è costituito parte civile, attraverso l’avvocato Anna Maria Ciardo.

I fatti

I fatti si sarebbero verificati in varie località del Basso Salento (tra cui Gallipoli, Ruffano e Torrepaduli) tra giugno e luglio del 2012. Sono tre gli episodi contestati dalla Procura.

La madre si sarebbe spostata in macchina (a volte con la figlia di sei anni, in altre occasioni con il bimbo di dieci) per raggiungere locali e disco pub della zona. Una volta addormentati, li avrebbe lasciati in auto per andare a ballare o chiacchierare con gli amici, per poi riprenderli al termine della serata.

L’inchiesta, condotta dal pubblico ministero Stefania Mininni, ha preso avvio dopo la denuncia del marito, che aveva presentato una relazione investigativa privata, presso gli uomini del commissariato di Taurisano.