Disordini dopo la partita Lecce-Carpi: condannati quattro ultras

Si conclude con quattro condanne, il processo con rito ordinario sui disordini avvenuti al termine di Lecce-Carpi.

Il collegio della seconda sezione penale ( Presidente Stefano Sernia) ha inflitto: 2 anni nei confronti di Giuseppe Campobasso, 41enne di Copertino ( il pm ha chiesto 4 anni); 4 mesi per Federico Ferri, 28 anni di Lecce; 2 mesi a Francesco De Masi, 37enne e Giancarlo Vincenti, 34 anni, entrambi di Maglie (per ciascuno dei tre, la Procura ha chiesto 1 anno).

Campobasso è assistito dall’avvocato Giuseppe Milli. L’imputato rispondeva delle accuse di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, danneggiamento e invasione di campo. Quest’ultimo reato era contestato anche a Ferri, Vincenti e De Masi. Il primo è difeso dall’avvocato Stefano Pati. Gli altri due, dal legale Sergio Santese.

La Lega Pro si è costituita parte civile con l’avvocato Luigi Covella.

La difesa, una volta depositate le motivazioni, impugnerà la sentenza in Appello.

Invece, nei mesi scorsi, la Corte di Appello ha ridotto lievemente le condanne maturate in primo grado al termine del rito abbreviato, per altri ultras del Lecce.

L’inchiesta

I fatti contestati si verificarono il 16 giugno del 2013 allo stadio “Via del Mare”, al termine di Lecce-Carpi. Secondo la Procura, gli ultras finiti sotto processo, al termine dell’incontro, avrebbero superato la recinzione di separazione dal terreno di gioco, forzando la serratura del cancello ed invadendo il campo. Inoltre, Campobasso ( assieme a due altri soggetti) avrebbe colpito degli stewards con una cintura, mentre correva verso gli spogliatoi. Non solo, poiché, era accusato di avere spaccato i vetri di protezione della scale degli spogliatoi ( con un altro), usando come arma contundente un pilastro di legno con base in ferro.