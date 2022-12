Prima la rapina e poi il tentativo di estorsione verso un automobilista. Condannata a 6 anni

Si conclude con la condanna alla pena di 6 anni di reclusione il processo a carico di una 31enne accusata di avere rapinato un automobilista.La sentenza è stata emessa, al termine del processo, dai giudici della seconda sezione collegiale (presidente Pietro Baffa). Ines Stamerra, 31enne di Racale, rispondeva dei reati di rapina, evasione e tentata estorsione. La pm Maria Vallefuoco aveva invocato la condanna a 2 anni e 6 mesi di reclusione.

L’imputata, difesa dall’avvocato Claudio Miggiano, potrà presentare ricorso in Appello, appena verranno depositate le motivazioni della sentenza (entro 15 giorni).

I fatti sarebbero avvenuti il 20 ottobre del 2019 a Racale. La donna, che si trovava ai domiciliari, e il presunto complice vennero arrestati sulla base di un’ordinanza del gip, in quanto ritenuti responsabili, in concorso tra loro, della rapina e del tentativo di estorsione perpetrati ai danni di un venticinquenne del posto.

Quella notte i carabinieri sono intervenuti in via Mazzini dove, poco prima, due ignoti a piedi, non armati e a volto scoperto, avevano tentato di rapinare il ragazzo del denaro in suo possesso, dopo aver bloccato la Ford Fiesta su cui viaggiava.

La vittima a quel punto è fuggita a piedi portando con sé le chiavi dell’auto e ha contattato i carabinieri per poi constatare, una volta riavvicinatosi al mezzo, che era stata rubata la carta di circolazione e che vi era un biglietto su cui era annotato il proprio numero di cellulare, utilizzato poco dopo da una donna per contattarlo e chiedere, senza riuscirvi, 150 euro in contanti a fronte della restituzione del documento.

La 31enne, inoltre, è stata ritenuta responsabile anche di evasione, avendo commesso i reati in violazione della misura degli arresti domiciliari cui era sottoposta.

Per S.A. è stata disposta l’archiviazione, poiché nei suoi confronti sono cadute le accuse.