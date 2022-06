“Pizzicati” con diversi chili di droga. Patteggiano complessivamente la pena a 9 anni di reclusione

Finirono in arresto, nel corso dell’Operazione Winter Solstice, durante le scorse festività natalizie, dopo essere stati “pizzicati” con diversi chili di droga, per un valore stimato di circa mezzo milione di euro. In seguito, gli imputati (due insospettabili senza precedenti penali) hanno patteggiato la pena davanti al giudice.

Damiano Carlà, 29 anni di San Donato, è stato condannato, nelle scorse ore, a 5 anni di reclusione dal gup Simona Panzera che ha accolto l’istanza dell’avvocato Luca Puce. Invece, nelle settimane scorse, Oronzo Taurino, di 25 anni, anch’egli di San Donato, assistito dall’avvocato Antonio Luceri, è stato condannato a 4 anni dal gup Cinzia Vergine.

L’arresto

Ricordiamo che il 21 dicembre scorso, Damiano Carlà fu arrestato dopo che I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Lecce, in collaborazione dei colleghi dell’Aliquota Operativa del Norm della Compagnia di Tricase, della Stazione San di Cesario, della Sezione Radiomobile del Norm della Compagnia del capoluogo e dai militari del Nucleo Cinofili di Modugno, eseguirono una perquisizione nel suo appartamento di San Donato. In precedenza, erano stati notati strani movimenti nella sua zona di residenza. Al termine dei controlli furono sequestrati: 6 chili e 600 grammi di cocaina, suddivisa in sei panetti sigillati con pellicola termosaldata. Non solo, anche 5 chili e 400 grammi di marijuana, contenuta in diversi sacchetti in cellophane.

Invece, i carabinieri, a seguito di una successiva perquisizione, in un’altra zona del paese, trovarono in casa di Oronzo Taurino, grazie soprattutto al fiuto del cane Quentin del Nucleo cinofili, 3 chili e 850 grammi di cocaina. La droga era suddivisa in quattro involucri avvolti con pellicola trasparente. Furono trovati anche 700 grammi di marijuana, conservata in diversi contenitori e materiale per il confezionamento.

Carlà e Taurino vennero arrestati e condotti in carcere. Entrambi, attualmente, si trovano ai domiciliari.