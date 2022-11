Prima l’evasione e poi le rapine in giro per il Salento. Condannati a oltre 9 anni ciascuno

Si conclude con una dura condanna il processo per due rapinatori seriali che erano evasi nel settembre dello scorso anno, da una comunità terapeutica della provincia di Lecce.

Al termine del rito abbreviato (consente lo sconto di pena di un terzo), nella giornata di oggi, il gup Sergio Tosi ha inflitto la pena di 9 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione e 1.540 euro di multa ciascuno per Luigi Felice ed Antonio Conte, entrambi 36enni, rispettivamente di San Donato e Lecce.

I due imputati rispondevano di rapina aggravata (tentata e consumata) ed evasione. Sono difesi dagli avvocati Giuseppe De Luca e Loredana Pasca che potranno proporre ricorso in Appello, dopo il deposito delle motivazioni (entro 45 giorni).

I fatti si sono verificati a partire dal 15 settembre del 2021, quando i due evasero da una comunità terapeutica in provincia di Lecce, dove si trovavano agli arresti domiciliari per precedenti rapine ed avrebbero eseguito altri cinque colpi nel leccese (tre consumati e due tentati). In base alla ricostruzione dei fatti, armati di coltelli che si erano portati con loro dopo la fuga, rapinarono un uomo nei pressi di piazzale Rudiae, costringendolo a consegnargli il cellulare, circa 40 euro ed un furgoncino. E utilizzando il mezzo si sarebbero spostati per eseguire una rapina a Caprarica (dopo un tentativo fallito a Calimera), intorno a mezzanotte, avvicinando due persone che erano a bordo della loro auto, presso la villa comunale e cercando di costringerle, sempre sotto la minaccia dei coltelli, a consegnare il denaro. L’altro colpo sarebbe avvenuto, attorno all’1.30, presso un ristorante di San Donato che valse poco più di 100 euro. Ed attorno alle 10 del mattino avrebbero fatto irruzione in un supermercato di Campi Salentina, portandosi via circa 1.300 euro.

Luigi Felice e Antonio Conte sono stati già condannati con rito abbreviato, nel marzo scorso, a 6 anni e 4 mesi di reclusione dal gup del tribunale di Macerata, per le rapine (due tentate ed una consumata) avvenute nelle Marche, a seguito delle quali vennero arrestati, il 20 settembre scorso, dai carabinieri di Civitanova con la collaborazione dei colleghi di Lecce. Va precisato che la Corte D’Appello di Ancona (a seguito dell’appello dei legali avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Macerata) ha poi ridotto la pena di Felice e Conte da 6 anni e 4 mesi a 4 anni e mesi 5.