Intascò 40mila euro da una signora nella vendita di una casa. Condannato un agente immobiliare

Era accusato di avere truffato l’acquirente di una casa a mare, intascando 40mila euro a titolo di caparra. Un agente immobiliare, nelle scorse ore, ha patteggiato la pena di 1 anno e 6 mesi e 600 euro di multa. Il giudice monocratico Silvia Saracino ha accolto l’istanza della difesa per P.P., 44enne di Tricase, disponendo la sospensione della pena. L’imputato rispondeva dell’accusa di truffa aggravata ed è difeso dall’avvocato Antonio Manco. La signora, vittima del raggiro, si è costituita. in precedenza parte civile, con l’avvocato Giuseppe Minerva.

I fatti contestati dal pm Alberto Santacatterina risalgono al novembre del 2019. Secondo l’accusa, l’agente immobiliare avrebbe raggirato l’acquirente, una donna di Gagliano del Capo, nell’operazione di compravendita dell’immobile. In che modo? Inducendola a versare a titolo di acconto sul prezzo pattuito, la somma di 40mila euro sul proprio conto postale. Non solo, anche 3.248 euro a sue mani.

Nello specifico, P.P. avrebbe riferito alla signora, per allettarla all’acquisto, dell’intenzione del proprietario di alienare la casa al prezzo di 143 mila euro. In realtà, sarebbe emerso che la proposta era stata formulata per l’importo di 190 mila euro.

E ancora, sostiene l’accusa, l’agente immobiliare avrebbe apposto una firma falsa (a nome del proprietario) nel contratto preliminare di vendita del 14 marzo del 2019 e nella richiesta di registrazione dello stesso all’Agenzia delle Entrate di Casarano.

In seguito, esibiva il contratto alla signora, inducendola a credere che la trattativa fosse giunta a conclusione e che la controparte avesse maturato titolo a richiedere degli acconti sul prezzo. La donna avrebbe così versato la somma di 40mila euro come caparra e consegnato a mano 3.248 euro come provvigione all’agente immobiliare.