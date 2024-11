Truffa da oltre sei milioni di euro con i falsi braccianti. Condannato un imprenditore

Arriva la condanna dell’imprenditore agricolo di Copertino, accusato, in concorso con altri soggetti, di truffa ai danni dello Stato.

Nella giornata di ieri, al termine del processo con rito abbreviato, il giudice monocratico Luca Scuzzarella ha inflitto 3 anni e 4 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa a Santino Franco, 70enne di Copertino, titolare dell’omonima ditta.

Il giudice ha disposto la confisca di 6.250.678, 79 euro di euro e la restituzione all’Inps delle somme oggetto di sequestro preventivo, con ordinanza del gip del mese di luglio del 2022. Non solo, per l’imputato è stata dichiarato interdetto dai pubblici uffici per cinque anni e incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per 3 anni.

Santino Franco, difeso dagli avvocati Antonio Romanello e Viola Messa, potrà fare ricorso in Appello.