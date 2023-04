“Riduzione in schiavitù nei campi fotovoltaici”. Sette condanne al termine del processo

Arrivano sette condanne per 90 anni complessivi di reclusione, al termine del processo relativo alla maxi inchiesta sugli “schiavi del fotovoltaico”.

La sentenza è stata emessa, nella mattinata odierna, presso l’aula bunker di Borgo San Nicola, dai giudici della Corte d’Assise di Lecce (presidente Pietro Baffa, a latere Francesca Mariano e giudici popolari) che hanno inflitto la pena di: 18 anni di reclusione nei confronti di Josè Fernando Martinez Bascunana, spagnolo, 49enne, socio amministratore dell’azienda italo-spagnola Tecnova Italia s.r.l. con sede a Brindisi (da tempo fallita): 16 anni per il socio Luis Miguel Cardenos Castellanos, 44enne di nazionalità colombiana e per l’amministratore Luis Manuel Gutierrez Nunez, spagnolo, 50enne. Condanna a 10 anni per: Brahim Lebhiha, magrebino, 38enne; Didier Gutierrez Canedo, spagnolo, 31enne; Andres Felipe Higuera Castellanos, capo cantiere, colombiano di 45 anni, nelle vesti di capo cantiere; Laura Martin Garcia, spagnola, 43 anni.

Gli imputati potranno presentare ricorso in Appello, attraverso i propri legali, appena verranno depositate le motivazioni della sentenza (entro 90 giorni).

Rispondevano a vario titolo ed in diversa misura dei reati di associazione a delinquere, riduzione in schiavitù ed estorsione. Invece, è stata dichiarata la prescrizione del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

I giudici hanno assolto cinque imputati con formula piena per non aver commesso il fatto. Si tratta di: Manuela Costabile, 46enne di Brindisi (chiesti 8 anni), all’epoca dei fatti responsabile amministrativa della società; Cosima De Michele, 68enne di Brindisi (chiesto 7 anni) e Marco Damiano Bagnulo, 33enne di Brindisi (chiesti 6 anni), nelle vesti di titolari di uno studio di consulenza che indicava alla Tecnova, i lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno. Assoluzione anche per Tatiana Tedesco, 37enne di Brindisi e Annamaria Bonetti, 39enne di San Pietro Vernotico, collaboratrici dipendenti dell’ufficio brindisino della Tecnova ( anche il pm aveva chiesto l’assoluzione).

Il collegio difensivo è composto, tra gli altri, dagli avvocati Pantaleo Cannoletta, Ladislao Massari, Ivan Feola, Gianvito Lillo e Fabio di Bello.

I giudici hanno disposto anche il risarcimento del danno, in separata sede, in favore delle parti civili (circa 300), tra lavoratori e associazioni, assistite, tra gli altri, dagli avvocati Salvatore Centonze, Alessandro Stomeo, Marco Pezzuto, Giuseppe Milli, Francesco Spagnolo, Maurizio Scardia, Monica Colella, Germana Greco, Vincenzo Cito, Americo Barba, Simonetta Aramini, Maria Argia Russo, Letizia Garrisi, Erika Giordano, Sara Anastasio, Felice Roselli, Edvige Sforza. Tra le parti civili anche la Provincia di Lecce, assistita dall’avvocato Francesca Conte.

Secondo l’accusa, i responsabili della società italo-spagnola Tecnova avrebbero assunto cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno favorendo la loro permanenza irregolare in Italia e facendoli lavorare in condizione di asservimento. I lavoratori erano costretti a lavorare 12 ore al giorno per due euro l’ora, anche sotto il sole cocente o la pioggia battente.

L’indagine è partita nel novembre 2010 dalla Procura di Brindisi dopo le denunce di numerosi lavoratori che operavano nei 17 cantieri di fotovoltaico sparsi tra le province di Lecce e Brindisi. Nel leccese i cantieri erano sorti a Frigole, Galatina, Collepasso, Guagnano, Nardò, Ortelle, Salice Salentino e Spongano. Nel brindisino, invece, a Cellino San Marco, Francavilla Fontana e Torre Santa Susanna.

Ed il 20 aprile del 2011 vennero eseguiti, su ordinanza del gip, ben quindici arresti da parte della Squadra Mobile di Lecce e della Guardia di Finanza di Brindisi, come richiesto dalla Procura distrettuale antimafia.