“Off side” su Frode sportiva e associazione mafiosa: Conferma della condanna per i due Coluccia

Conferma della condanna, per i due Coluccia accusati di frode sportiva e associazione mafiosa nell’inchiesta “Off-Side”.

È il verdetto emesso oggi dalla Corte d’Appello (Presidente Nicola Lariccia).

Già in una scorsa udienza, il sostituto procuratore generale Giovanni Gagliotta ha invocato la stessa pena maturata in primo grado: 9 anni per Pasquale Danilo Coluccia, 37 anni di Galatina e 9 anni e 6 mesi per Luciano Coluccia, 68enne di Noha.

Invece, è stata ridotta a 10 mesi e venti giorni ( pena sospesa) la condanna per frode sportiva nei confronti di Antonio Renis, 38 anni di Copertino, allenatore del Maglie all’epoca dei fatti. L’imputato era stato condannato ad 1 anno in primo grado.

Confermato anche il risarcimento del danno in favore della FIGC che si era costituita parte civile, attraverso l’avvocato Luigi Covella.

I legali Luigi Greco, Carlo Martina e Anna Inguscio, una volta depositate le motivazioni della sentenza, presenteranno ricorso in Cassazione.

L’inchiesta

Nel mese di maggio del 2018, gli agenti della Squadra Mobile di Lecce hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare, di cui una in carcere, a carico di Pasquale Danilo Coluccia, e l’altra agli arresti domiciliari (solo per frode sportiva), nei confronti di Luciano Coluccia. A seguito della recente sentenza della Corte di Cassazione, invece, è stata disposta la custodia cautelare in carcere, anche per quest’ultimo.

I due Coluccia, secondo il pm Roberta Licci (titolare del fascicolo d’indagine) avevano dato vita a una sorta di vero e proprio “welfare parallelo” occupandosi, su richiesta e previa percentuale, di riscuotere i crediti altrui e recuperare i beni oggetto di furto. Inoltre avevano acquisito il controllo della squadra di calcio locale, facendo sì, che nel Campionato 2015/2016, questa ottenesse il salto di categoria dal Torneo di Promozione a quello di Eccellenza. Alterando, però, i risultati della competizione.