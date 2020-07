Coronavirus, confermati i nuovi casi in Salento: oggi 7. Dieci in tutta Puglia

Trovano riscontro ufficiale i casi annunciati ieri dai sindaci di Uggiano e Nardò relativi agli ultimi positivi al coronavirus rintracciati nella provincia di Lecce. La certificazione emerge dai dati comunicati nell’ultimo bollettino epidemiologico diffuso dalla Regione Puglia che, in totale, comunica 10 nuovi casi di covid19 su 2454 tamponi eseguiti.

Di questi 7 sono localizzati in Salento, due nel foggiano e uno in provincia di Bari. I casi leccesi riguardano, tra gli altri, un soggetto positivo a Uggiano (comune per la prima volta raggiunto dalla malattia pandemica) e una famiglia di Nardò (madre, padre e piccolo figlio). Tutti però, è bene precisarlo, stanno bene e le loro condizioni non destano preoccupazioni.

“Il lavoro dei dipartimenti di prevenzione è tempestivo e capillare su tutto il territorio – dichiara il direttore generale Asl Lecce Rodolfo Rollo – 4 casi dei 7 positivi registrati oggi in provincia di Lecce sono di importazione da Paesi esteri e riguardano cittadini non italiani. Gli altri 3 casi sono legati a un focolaio già individuato e messo sotto controllo, quindi le persone risultate positive erano già state poste in isolamento in quanto contatti stretti di caso indice. Ovviamente per tutti questi nuovi casi si è proceduto all’estensione dell’indagine epidemiologica per tracciare gli utleriori contatti e circoscrivere il focolaio”.

Fortunatamente, invece, il dato sui decessi resta invariato per il secondo giorno di fila, con un totale che recita 551. Non si segnalano, d’altro canto, nuove guarigioni che restano 3.963.

In questo modo il numero relativo agli attuali positivi sale a quota 92 (+10 da ieri): di questi 17 sono in stato di ricovero, nessuno in terapia intensiva.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia, riscontrati dal’’inizio dell’emergenza, è di 4.606, così suddivisi: