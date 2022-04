Donne scippate a Lecce e provincia. L’arrestato confessa gli episodi e chiede scusa alle vittime

Ammette gli addebiti dinanzi al giudice e chiede scusa alle vittime, l’autore di tre scippi avvenuti, nei giorni scorsi, nel circondario di Lecce.

In mattinata, si è svolto l’interrogatorio di garanzia di Mirko Fiordiso, 32enne di San Cesario, arrestato nella giornata di mercoledì dagli agenti della Squadra Mobile, su disposizione del gip Marcello Rizzo, come richiesto dal pm Maria Vallefuoco.

Fiordiso, assistito dall’avvocato Renata Minafra, ha confessato davanti al giudice, presso il carcere di Borgo San Nicola, i tre scippi contestati. Infatti, ha detto che era fuori di sé, visto che negli ultimi tempi era ricaduto nel tunnel della droga e nell’uso di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina. Non solo, poiché ha ammesso anche altri episodi analoghi, che non erano contestati nell’ordinanza di arresto, ma senza entrare nei dettagli. Fiordiso risponde dei reati di tentato furto con strappo, furto con strappo consumato, rapina e lesioni personali.

Al momento, il suo legale non ha avanzato alcuna richiesta di scarcerazione. I tre scippi sono avvenuti, il 15 ed il 16 marzo scorsi, a Cavallino, a Lecce ed a Lequile. Le vittime, donne tra i 40 ed i 60 anni, hanno subito il tentativo, nel caso di Cavallino, la sottrazione negli altri due episodi, della propria borsa. In tutti i casi, a causa della violenza usata dall’aggressore, le donne, nel tentativo di resistere allo scippo, sono cadute per terra e costrette a recarsi in ospedale.

Dalle prime testimonianze è emerso che l’aggressore compiva gli scippi a bordo di uno scooter privo di targa e vestito con abiti scuri. In un caso, l’azione è stata filmata da un passante che ha assistito all’episodio, a Lecce, in altre circostanze le indagini si sono avvalse delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza.

Adesso sarà lo sviluppo delle indagini a far luce su altri eventuali scippi.