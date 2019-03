Consegnava ‘delizie’ della pasticceria, ma con l’auto privata: lui fermato e il titolare dell’azienda finisce nei guai

Erano impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dei fenomeni legati all’impiego abusivo e allo sfruttamento della manodopera quando si sono imbattuti in un 46enne di Carmiano che si trovava al volante della sua auto. Non tutto, durante il controllo dei Carabinieri di Nociglia, è filato liscio. L’uomo stava consegnando alcuni prodotti di pasticceria per conto di un’attività imprenditoriale, ma trasportava le “delizie” su un veicolo privato. Tanto è bastato per far scattare il cosiddetto “processo verbale di rilevamento ed identificazione del personale”.

Al titolare dell’azienda verrà contestata la violazione amministrativa per lavoro sommerso. All’orizzonte potrebbe aspettarlo un maxi-sanzione che sarà valutata dalla direzione provinciale del lavoro competente. Autorità amministrative informate dagli uomini dell’Arma di Nociglia.

…prodotti conservati male

Sempre a Nociglia, i Carabinieri della locale stazione hanno svolto degli accertamenti con la collaborazione del personale del dipartimento prevenzione servizio igiene della Asl maglie. Una volta conclusi i controlli, quattro persone sono state deferite in stato di libertà. Sono ritenute responsabili di vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione.

In qualità di produttore, amministratore, trasportatore e acquirente trasportavano e conservavano prodotti di pasticceria e rosticceria per la commercializzazione in cattivo stato di conservazione. Erano stati creati da una pasticceria di Lecce ed erano destinati ad un bar di Nociglia, dove erano stati posti in vendita.

Le derrate sono state sottoposte a sequestro e affidate in custodia giudiziale al bar in attesa dell’autorizzazione allo smaltimento da parte dell’Autorità Giudiziaria, informata dell’accaduto.