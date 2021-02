Coronavirus, 343 casi positivi in Puglia. 47 in provincia di Lecce

È partita ufficialmente la fase 2 della campagna vaccinale che secondo l’assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco «passerà alla storia come la più grande del secolo». Tocca ali over80, ai 160mila anziani pugliesi che si sono prenotati sui canali ufficiali e al personale scolastico. Parallelamente continua la lotta al Covid19 cercando di frenare la curva dei contagi. In tal senso sembra che il nuovo Governo stia pensando di vietare, ancora per 30 giorni, gli spostamenti tra le regioni mentre sembra essere tramontata l’ipotesi di una zona arancione valida per tutto il Paese: l’Italia resterà a colori con chiusure chirurgiche localizzate dove serve.

In attesa di sapere cosa accadrà, continua la conta quotidiana dei nuovi casi, dei guariti e dei ricoveri in ospedale scritta nero su bianco nel bollettino epidemiologico della regione. In Puglia il quadro sembra essere stabile. Come si legge nel report scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montinaro su 4.161 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 343 casi positivi. Così divisi: 174 in provincia di Bari, 25 in provincia di Brindisi, 18 nella provincia BAT, 67 in provincia di Foggia, 47 in provincia di Lecce, 16 in provincia di Taranto, 2 casi di provincia di residenza non nota. 6 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 17 decessi: 3 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.499.147 test. 104.325 sono i pazienti guariti. 32.695 sono i casi attualmente positivi. Sono 1.442 i ricoveri in Ospedale.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 140.802, così suddivisi:

53.558 nella Provincia di Bari;

15.117 nella Provincia di Bat;

10.393 nella Provincia di Brindisi;

28.703 nella Provincia di Foggia;

11.954 nella Provincia di Lecce;

20.346 nella Provincia di Taranto;

576 attribuiti a residenti fuori regione;

155 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/bXcPQ