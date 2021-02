Coronavirus, 823 casi positivi in Puglia su più di 12mila test. 70 in provincia di Lecce

Per 30 giorni saranno ancora vietati gli spostamenti tra le regioni, qualunque sia il loro colore. Nelle zone gialle e arancioni, come è accaduto a Natale, sono ammesse le visite a partenti e amici, una sola volta al giorno e sempre dalle 5.00 alle 22.00, quando scatta il “coprifuoco”. E, per finire, come si legge nel comunicato stampa di Palazzo Chigi, chi abita nei borghi con meno di 5mila abitanti può spostarsi verso altri Comuni, purché entro i 30 chilometri dai confini. Sono queste le indicazioni scritte nel nuovo Decreto legge (non un Dpcm).

Non è il momento di abbassare la guardia anche se in Puglia, come dimostrano i numeri del bollettino epidemiologico, la curva disegnata dai contagi sembra mostrare segni di discesa. Nell’ultima settimana la conta dei nuovi casi, ad esempio, ha registrato un calo: i positivi sono stati circa 758 al giorno, meno della settimana precedente quando la media era stata di 867 casi.

Nel report di oggi, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, Vito Montinaro su 12.067 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 823 casi positivi. Così divisi: 308 in provincia di Bari, 89 in provincia di Brindisi, 103 nella provincia BAT, 71 in provincia di Foggia, 70 in provincia di Lecce, 174 in provincia di Taranto, 8 provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 32 decessi: 14 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.511.214 test. 105.369 sono i pazienti guariti. 32.442 sono i casi attualmente positivi. Sono 1.429 i ricoveri i Ospedale contro i 1.442 di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 141.625 così suddivisi:

53.866 nella Provincia di Bari;

15.220 nella Provincia di Bat;

10.482 nella Provincia di Brindisi;

28.774 nella Provincia di Foggia;

12.024 nella Provincia di Lecce;

20.520 nella Provincia di Taranto;

576 attribuiti a residenti fuori regione;

163 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/a6xHS