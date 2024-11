Controlli ad “alta visibilità” a Trepuzzi, chiuso un circolo ricreativo

I Carabinieri hanno intensificato i controlli nel territorio di Trepuzzi, così come vuole l’operazione “alta visibilità” che ha come obiettivo il rafforzamento della sicurezza percepita dai cittadini. Una risposta ai recenti eventi che hanno colpito la zona.

Le pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni della Compagnia di Campi Salentina hanno effettuato numerosi posti di controllo in diverse aree considerate più vulnerabili a fenomeni di illegalità e degrado. Le misure di sicurezza adottate hanno portato ad un’accurata azione di verifica sulla circolazione stradale e sui luoghi di aggregazione sociale, tra cui bar e circoli ricreativi. Questi ultimi, in particolare, sono stati scrutinati per garantire non solo il rispetto della legalità, ma anche la sicurezza alimentare e la salute dei consumatori.

Durante tali controlli, un circolo culturale ricreativo è stato chiuso per un periodo di 15 giorni, poiché frequentato da individui legati a comportamenti che destano preoccupazione tra i residenti.

Un 32enne della zona, infine, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per violazione degli arresti domiciliari. Inoltre, è stata recuperata una bicicletta rubata, restituita al legittimo proprietario dopo la perquisizione domiciliare.

Un ulteriore focus è stato posto sulla sicurezza stradale. Le pattuglie hanno effettuato controlli sul tasso alcolemico degli automobilisti utilizzando etilometri e precursori. Durante le azioni, sono stati controllati circa 60 veicoli e identificate oltre 80 persone, con il risultato di emettere 10 contravvenzioni e disporre il fermo amministrativo di 2 autovetture. Sono state inoltre segnalate all’Ufficio Territoriale del Governo 3 persone per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

L’operazione, frutto di un articolato piano di servizi predisposti dal Comando Provinciale di Lecce, si inserisce in un contesto di continua lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti e i reati predatori, con lo scopo di dissuadere comportamenti illeciti e fornire maggiore protezione alla comunità.

La presenza costante dei Carabinieri sul territorio, unita a misure di controllo preventive, rappresenta un segnale chiaro di impegno verso la sicurezza e il benessere dei cittadini di Trepuzzi.