Continua l’impegno sinergico interforze nelle attività di controllo ad alto impatto

Prosegue l’attività di controlli ad alto impatto che interessa tutta la provincia leccese e che si colloca nel solco delle direttive prefettizie volte a intensificare la vigilanza e l’azione di contrasto in aree ritenute sensibili.

Un’ampia operazione di controllo straordinario del territorio è stata condotta nei giorni scorsi, tra le ore 19:00 e le 01:00, nel Comune di Ugento e nelle sue località marine.

L’iniziativa, volta a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti e i reati contro la persona e il patrimonio, ha visto l’impiego congiunto di diverse forze di polizia.

Hanno partecipato attivamente personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taurisano e presso il Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Meridionale”, la Polizia Stradale di Lecce, l’Arma dei Carabinieri con un dispositivo rinforzato della compagnia Carabinieri di Casarano e dalla presenza delle squadre di “Supporto all’Arma Territoriale” dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia”, il cui impiego è stato disposto dal Comando Generale dell’Arma per garantire una presenza più capillare nelle zone turistiche durante il periodo estivo, la Guardia di Finanza, dimostrando una profonda sinergia operativa.

L’operazione congiunta testimonia il costante impegno delle forze dell’ordine nel mantenere elevato il livello di sicurezza e legalità sul territorio, garantendo una presenza capillare e un’efficace attività di prevenzione e repressione dei reati.

In particolare, le azioni sinergiche coadiuvate dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità e dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro della scorsa notte si sono concentrate, specificamente, su Torre San Giovanni, marina di Ugento, presso alcuni esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che sono stati sanzionati.

Nel corso delle cennate verifiche di natura amministrativa è stato accertato 1 caso di lavoro nero, con l’immediata elevazione della relativa sanzione.

Nello specifico, sono state effettuate ispezioni capillari, con attività congiunte di tutte le Forze di Polizia, nel corso delle quali il personale coinvolto nel servizio ha effettuato quattro posti di controllo identificando 231 persone e controllando 120 veicoli.

Sono state rilevate 6 infrazioni al Codice della Strada. In particolare, è stato disposto il ritiro di 1 patente di guida per guida in stato di ebbrezza e di 1 carta di circolazione.

Sono state inoltre eseguite 2 perquisizioni personali.

Il Prefetto, nell’esprimere il proprio ringraziamento a tutte le Forze di Polizia per l’impegno e la professionalità dimostrati nell’esecuzione di tutte le operazioni svolte sinora, ha sottolineato l’importanza della collaborazione interforze per il mantenimento dell’ordine pubblico, in quanto obiettivo primario di queste iniziative è la tutela della legalità e la serenità di tutti i cittadini, turisti e residenti in questa provincia.