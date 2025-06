Controlli dei Carabinieri di Campi, nel mirino sicurezza sul lavoro, contrasto all’uso di stupefacenti e sicurezza stradale

Nell’arco della serata di mercoledì, a Campi Salentina e zone limitrofe, le pattuglie del Nucleo Radiomobile e delle Stazioni Carabinieri che dipendono dalla Compagnia locale dell’Arma, diretta dal Capitano Alessio Fagotto, hanno svolto un servizio coordinato a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, finalizzato soprattutto a contrastare i furti e a frenare il giro della droga.

Hanno fatto parte del dispositivo di uomini e mezzi anche i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lecce che insieme a personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro si sono occupati dei controlli di varie attività commerciali per accertare eventuali irregolarità in materia di salute e sicurezza.

In questo specifico settore, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria e Amministrativa un imprenditore salentino, titolare di un bar, perché non ha redatto il Dvr – documento di valutazione dei rischi – che è obbligatorio per tutti i datori di lavoro, in quanto contiene l’analisi e la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza non solo dei lavoratori dipendenti, ma anche fornitori e clienti. La mancanza di questo documento costituisce una violazione molto grave, pertanto è scattata la sospensione immediata dell’attività imprenditoriale, nonché ammende per oltre 10mila euro.

I controlli degli uomini dell’Arma, hanno spaziato su più fronti, dalla circolazione stradale alla vigilanza sui pregiudicati sottoposti a misure alternative al carcere.

Fra questi, è stato segnalato alla magistratura di sorveglianza un pregiudicato 30enne di Campi Salentina che sta scontando fuori dal carcere una condanna per reati di droga. L’uomo, ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali, anziché rispettare l’obbligo di tenere una buona condotta, ha trasgredito una delle regole previste dal programma, cioè quella di non frequentare pregiudicati, quindi ora rischia la sospensione del beneficio che gli era stato concesso.

Sono stati numerosi anche i controlli stradali per prevenire gli incidenti che molto spesso sono causati dall’abuso di alcol o dall’uso di droghe, per questo motivo i Carabinieri, hanno approntato alcuni posti di blocco lungo le principali arterie stradali, dove numerosi automobilisti sono stati sottoposti al test con l’etilometro. In totale sono stati controllati oltre 70 utenti della strada e 40 veicoli.

Fra gli automobilisti fermati, alcuni “indisciplinati” sono stati multati per aver trasgredito le regole previste dal codice della strada, per un totale di oltre 2.500 euro.

Infine, non sono mancate le perquisizioni antidroga: per un 36enne di Veglie e un 53enne di Campi, entrambi perquisiti mentre si trovavano alla guida delle rispettive autovetture, è scattata la segnalazione al Prefetto, oltre al il ritiro della patente, dopo il rinvenimento di alcuni grammi di cocaina per uso personale.

Naturalmente, le persone segnalate sono da ritenersi sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.