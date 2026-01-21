Sicurezza nel Salento, rafforzati i controlli dei Carabinieri contro l’immigrazione irregolare

Prosegue c l’azione dell’Arma dei Carabinieri sul territorio della provincia di Lecce. L’obiettivo primario resta garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, assicurando al contempo la corretta applicazione della normativa in materia di immigrazione. Grazie a una costante attività di pattugliamento e a una solida collaborazione istituzionale, nelle ultime ore sono stati portati a termine due importanti interventi nel capoluogo e in provincia.

Intervento a Lecce: Ubriachezza molesta e accompagnamento al CPR

Nella serata di ieri, i Carabinieri del Nord della Compagnia di Lecce sono intervenuti nel centro cittadino a seguito di diverse segnalazioni giunte al numero unico di emergenza 112. Un uomo di origini nigeriane è stato individuato nei pressi di un esercizio commerciale in un evidente stato di alterazione psicofisica, probabilmente dovuto all’abuso di alcol, creando forte preoccupazione tra i passanti.

L’uomo, risultato privo di documenti e già noto alle forze dell’ordine come senza fissa dimora, era già gravato da un provvedimento di espulsione emesso nel 2023. Dopo le procedure di identificazione, i Carabinieri hanno proceduto con:

L’adozione di un provvedimento di trattenimento.

L’accompagnamento immediato presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Palazzo San Gervasio ia Potenza.

Vandali in stazione a Trepuzzi: Denunciato cittadino senegalese

Non meno rilevante l’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina. Il 16 gennaio 2026, l’attivazione dell’allarme antintrusione presso la stazione ferroviaria di Trepuzzi ha fatto scattare l’intervento immediato dei militari.

Sul posto è stato sorpreso un giovane cittadino originario del Senegal mentre danneggiava un muro interno alla struttura ferroviaria. Dai controlli è emerso che il soggetto:

Era destinatario di un precedente ordine di allontanamento dal territorio nazionale. È stato deferito in stato di libertà per danneggiamento aggravato di edificio pubblico. Dopo gli accertamenti sanitari presso l’ospedale “V. Fazzi” di Lecce, è stato trasferito presso il CPR di Trapani.

Questi interventi confermano il costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto all’immigrazione irregolare e nella tutela della legalità. La presenza capillare sul territorio e la capacità di risposta rapida alle segnalazioni dei cittadini si dimostrano strumenti essenziali per mantenere il decoro urbano e la sicurezza nelle aree sensibili della provincia di Lecce.